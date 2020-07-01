Трамп назвал Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана обладателями острого ума

16:50 | 23.07.2020

Трамп заявил, что президент РФ Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Турции Эрдоган отличаются острым умом, передает Fox News. Таким образом Трамп подчеркнул, что с учетом качеств зарубежных лидеров, президентом США должен быть человек с острым умом.



В интервью телеканалу Трамп в очередной раз выразил сомнения в том, что его оппонент на грядущих выборах Байден в случае победы станет хорошим президентом. По мнению главы Белого дома, Байдену следует пройти тест для проверки интеллектуальных способностей.



Сам Трамп отметил, что ранее прошел такой тест. Он сообщил, что тот был сложным, но несмотря на это президент продемонстрировал хороший результат, передает РБК.

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