Россия и мир
16:50 | 23.07.2020
Трамп назвал Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана обладателями острого ума
В интервью телеканалу Трамп в очередной раз выразил сомнения в том, что его оппонент на грядущих выборах Байден в случае победы станет хорошим президентом. По мнению главы Белого дома, Байдену следует пройти тест для проверки интеллектуальных способностей.
Сам Трамп отметил, что ранее прошел такой тест. Он сообщил, что тот был сложным, но несмотря на это президент продемонстрировал хороший результат, передает РБК.
© «Вечерние ведомости»
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