По данным ВЦИОМ, более 40% россиян не хватает денег до зарплаты

16:26 | 23.07.2020

Нехватку денег до получения заработной платы всегда или периодически испытывают 43% работающих граждан РФ (каждый десятый испытывает это постоянно, каждый третий (33%) - время от времени), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, передает «Интерфакс».



При этом 39% опрошенных сообщили, что сталкиваются с такой проблемой редко, а у 17% респондентов никогда не было проблем с деньгами до зарплаты.



Также сообщается, что 72% опрошенных заявили, что оценивают свое материальное положение как плохое или очень плохое.

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