Автоконцерн Mitsubishi прекратит выпуск легендарного внедорожника Pajero

13:17 | 23.07.2020

Производство внедорожника Pajero будет прекращено в 2021 году. О планах японского автоконцерна Mitsubishi Motors сообщила газета «Никкей». Отмечается, что для японского рынка производство внедорожника Pajero было остановлено еще в прошлом году, автомобиль выпускали только для экспорта. Однако спрос на Pajero продолжил падать, в связи с чем концерн решил совсем отказаться от этих внедорожников.



Напомним, Pajero первого поколения дебютировал на Токийском автосалоне в 1981 году и на следующий год начал сходить с конвейера. Всего за время производства модели в мире было продано более 3,2 млн экземпляров.

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