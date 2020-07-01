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13:17 | 23.07.2020

Автоконцерн Mitsubishi прекратит выпуск легендарного внедорожника Pajero

Производство внедорожника Pajero будет прекращено в 2021 году. О планах японского автоконцерна Mitsubishi Motors сообщила газета «Никкей». Отмечается, что для японского рынка производство внедорожника Pajero было остановлено еще в прошлом году, автомобиль выпускали только для экспорта. Однако спрос на Pajero продолжил падать, в связи с чем концерн решил совсем отказаться от этих внедорожников.

Напомним, Pajero первого поколения дебютировал на Токийском автосалоне в 1981 году и на следующий год начал сходить с конвейера. Всего за время производства модели в мире было продано более 3,2 млн экземпляров.

© «Вечерние ведомости»

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