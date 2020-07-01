Россия и мир
13:08 | 23.07.2020
Байден назвал Трампа «первым расистом, который избрался в президенты»
Во время онлайн-конференции с избирателями Байдену задали вопрос, как он относится к тому, что американский лидер называет коронавирусную инфекцию «китайским или уханьским вирусом». Политик ответил, что Трамп «сеет расизм».
По словам Байдена, ни один из президентов США якобы не делал себе таких оскорбительных расистских заявлений, какие позволяет действующий глава государства. Кандидат от демократов добавил, что в Соединенных Штатах были расисты, пытавшиеся избраться на высший пост в стране, но удалось это только Трампу, сообщает regnum.ru.
© «Вечерние ведомости»
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