Китай отправил первую миссию по исследованию Марса

12:54 | 23.07.2020

Китай запустил первый зонд по исследованию Марса — «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу — 1»). Об этом сообщает агентство Синьхуа. Орбитальный аппарат и марсоход прибудут к своей цели в феврале 2021 года. Однако ровер опустится на Красную планету не сразу, а только к концу апреля. Посадка запланирована в районе Utopia Planitia в северном полушарии планеты.



Отмечается, что «Тяньвэнь-1» стала второй за это лето миссией, отправленной к Марсу – первой стал запущенный в минувшее воскресенье аппарат ОАЭ «Аль-Амаль» («Надежда»). Третьим станет американский марсоход Perseverance с первым в истории марсианским вертолетом на борту, запуск которого намечен на 30 июля, передает gazeta.ru.

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