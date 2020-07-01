В Чикаго в результате стрельбы на похоронах пострадали 14 человек

16:31 | 22.07.2020

Минимум 14 человек были госпитализированы после перестрелки во время похорон в Чикаго, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на данные полиции.



По данным полиции, злоумышленники открыли огонь по людям из окна автомобиля, после чего скрылись с места преступления, их мотивы пока непонятны. Среди раненых – люди, которые хоронили своего родственника. По некоторым данным, несколько человек находятся в серьезном или критическом состоянии.

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