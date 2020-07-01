В Москве 27-летнюю девушку жестоко убили за две недели до свадьбы

16:13 | 22.07.2020

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 27-летней москвички с множественными ранениями в квартире дома в центре столицы.



Тело невесты обнаружила мать жениха. Женщина рассказала полиции, что ее сын перестал выходить на связь несколько дней назад, в связи с чем она приехала к нему в квартиру и обнаружила труп, передает ren.tv.



«Предположительно, девушку избил ее жених, сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека», - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Он добавил, что пара готовилась к свадьбе - она должна была состояться в августе, при этом молодые люди достаточно долго жили вместе.

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