Мишустин заявил, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа

16:06 | 22.07.2020

Решение об очном формате занятий в школах будет принято 20 августа отдельно в каждом российском регионе, исходя из эпидемиологической ситуации. При этом в целом власти готовятся к «нормальному 1 сентября», заявил премьер-министр России Мишустин во время отчета в Госдуме.



«Я очень надеюсь на то, что мы минимизируем вынужденное дистанционное общение и нормально, по-человечески отправим своих детишек в школу», - заключил премьер, отвечая на вопросы депутатов.



По словам Мишустина, в этом году в первый класс должны пойти около 1,5 млн детей.

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