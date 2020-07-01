Академик РАН допустил, что пандемия коронавируса не закончится до Нового года

15:23 | 22.07.2020

Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро. По его мнению, новые случаи заражения будут происходить до Нового года, а вероятнее всего, выработаются сезонные всплески.



При этом академик отметил, что точно прогнозировать вторую волну сложно, однако лучше развивать санитарные отряды экстренного реагирования для борьбы с острыми инфекциями, сообщает gazeta.ru.



Также Малеев подчеркнул, что в России еще не закончилась первая волна заболеваемости, а впереди осень и похолодание.

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