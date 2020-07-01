Мишустин пообещал вернуть туристам до 15 тысячи рублей за туры по России

15:17 | 22.07.2020

Премьер-министр России Мишустин заявил, что туристы, решившие отдохнуть на территории страны, получат денежные компенсации. Их размер составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей и будет зависеть от тура, передает iz.ru.



«На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд руб. на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», — сказал премьер.



Для того чтобы вернуть часть средств, потраченных на тур, его длительность должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 тыс. рублей. Кроме того, путевка должна быть приобретена в определенные даты и оплачена картой «Мир». В программу стимулирования внутрироссийского туризма также войдут круизные туры.

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