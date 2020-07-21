В Испании после отмены ограничений резко выросло число заражений коронавирусом

11:45 | 22.07.2020

В Испании резко выросло число заражений коронавирусом — на 400%. Это произошло после того, как в стране сняли большинство ограничений, вызванных пандемией. Об этом сообщили в Минздраве страны.



С 21 июля в Испании было зафиксировано 18 564 случая инфицирования, 1154 человека были доставлены в больницу, жертвами заболевания стали 99 человек.



Отмечается, что количество инфицированных стремительно увеличивается с каждым днем. Хуже всего эпидемиологическая ситуация в Каталонии и Арагоне. Власти просят местных жителей лишний раз не выходить из дома, чтобы остановить распространение коронавируса. Остальных призывают не посещать эти города.



Как напоминает lenta.ru, почти во всех автономных сообществах Испании введено обязательное ношение защитных медицинских масок в общественных местах и на улице. С начала эпидемии там зарегистрировано 265 тысяч случаев заболевания, умерли 28,4 тысячи человек.

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