В Греции российских моряков приговорили к 253 годам колонии каждого

11:26 | 22.07.2020

В Греции двоих моряков из России приговорили к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми. Об этом сообщил РБК вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.



Отмечается, что Константин Семенов и Иван Возниковцев получили за каждого мигранта, которых обнаружили на их судне, от 7 до 12 лет. Там находилось около 20 человек.



Как рассказал Мельников, моряки свою вину не признали. По их словам, они приехали в Турцию в поисках работы. Там им обещали платить по €2 тыс. в месяц и отдельную оплату питания за работу на круизной яхте и перевозку туристов. После обучения россияне вышли в море, однако их яхта неоднократно ломалась. Работодатель обещал прислать помощь, но вместо лодки с запчастями к судну прибыли лодки с нелегалами. Работодатель угрожал морякам, поэтому они были вынуждены пустить мигрантов на борт. Они пытались всячески привлечь внимание береговой охраны, которая в итоге их и задержала.

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