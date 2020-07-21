В США одобрили проект оборонного бюджета с санкциями против «Северного потока — 2»

11:16 | 22.07.2020

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против «Северного потока — 2». За проголосовали 295 конгрессменов, против — 125, передает РИА «Новости».



Кроме санкций против «Северного потока — 2» в бюджете предусматриваются ограничительные меры и против другого газопровода — «Турецкий поток». В частности, проект предлагает распространить запретительные меры на компании и физические лица, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также их страхования.



Отметим, что несмотря на решение палаты представителей, проект оборонного бюджета США еще должен пройти сложный процесс утверждения.

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