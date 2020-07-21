Президент США Дональд Трамп не исключает ухудшения ситуации с COVID-19 в стране

11:03 | 22.07.2020

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в стране, сообщает Reuters.



Трамп признал, что ситуация с коронавирусом в США может ухудшиться, а также призвал американцев соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. Выступая перед журналистами на брифинге в Белом доме, он сообщил, что сам всегда носит маску с собой и надевает при необходимости. А для наглядности даже достал ее из кармана и продемонстрировал присутствующим, передает Kp.ru.



Кроме того, по его прогнозам, перед победой, вероятно, станет хуже. «Сначала станет хуже перед тем, как будет лучше. Мне не нравится говорить это, но так обстоят дела», — полагает политик.



При этом, глава государства заверил, что его администрация совместно с Конгрессом готовит очередной «пакет помощи» с целью смягчения негативных экономических последствий пандемии.

© «Вечерние ведомости»