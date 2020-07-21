В Турции первыми примут туристов пятизвёздочные отели

10:53 | 22.07.2020

Пандемия коронавируса оставила отдыхающих в Турции туристов без пляжного отдыха в экономварианте. Об этом сообщается на сайте Ассоциации Туроператоров России (АТОР).



Турецкие принимающие компании привели статистику по открытым отелям в провинции Анталья и Стамбуле. Из нее следует, что после возобновления авиасообщения с Россией гостям страны первое время будут доступны почти исключительно пятизвездочные гостиницы.



Отмечается, что пока пока сертификаты «здоровый туризм» получили в основном отели высшей категории, пишет издание Turizm Guncel. Сертификат выдается гостиницам при условии выполнения 157 различных санитарно-гигиенических требований.



При этом недорогие гостиницы, например, в Анталье не спешат открываться, поскольку два основных туристических рынка - Россия и Германия не возобновили авиасообщение.

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