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16:00 | 21.07.2020

Великобритания опубликовала доклад о российском вмешательстве в выборы

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.

По мнению авторов доклада, Великобритания одна из главных целей российской разведки, они также утверждают, что Британия стала мишенью для дезинформации, которой занимается Россия. По мнению парламентариев, Россия пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии. При этом не найдено свидетельств вмешательства в референдум по Брекзит, сообщает «Эхо Москвы».

Для противостояния «российской угрозе», по мнению авторов доклада, необходимо наделить британские спецслужбы дополнительными полномочиями.

© «Вечерние ведомости»

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