Джо Байден предупредил Кремль о недопустимости вмешательства в выборы в США

15:45 | 21.07.2020

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть «вмешательства в выборы» со стороны России или иных иностранных государств. Об этом сообщает Medium со ссылкой на распространенное заявление политика.



«Сегодня я предупреждаю Кремль и другие иностранные правительства. Если меня изберут президентом, я буду расценивать иностранное вмешательство в наши выборы как враждебные действия, которые значительно влияют на отношения между Соединенными Штатами и правительством вмешивающейся страны», — заявил Байден.



При этом он пояснил, что не нацелен на эскалацию напряженности с Россией и другими странами.

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