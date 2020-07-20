В России ужесточили выдачу кредитных карт

13:24 | 21.07.2020

Доля одобренных заявок по кредитным картам в России в мае упала до 31%, сократившись за год на 8 процентных пунктов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».



По данным аналитиков бюро кредитных историй, причиной сокращения числа одобренных заявок стало как ужесточение политики банков, направленное на удержание уровня риска на приемлемом уровне, так и снижение спроса россиян на заемные средства.

© «Вечерние ведомости»