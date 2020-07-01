Задержаны трое подозреваемых в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»

16:16 | 20.07.2020

Задержаны трое подозреваемых в нападении на дом бывшего руководителя завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. О задержании двух жителей Азовского района Ростовской области и уроженца Санкт-Петербурга, у которых нашли похищенное имущество, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Ростовской области.



Как напоминает РИА «Новости», в воскресенье в доме в селе Новомаргаритово Азовского района было совершено нападение на дом бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова, погибла 80-летняя сестра Пескова, сам он, по информации администрации Новомаргаритовского сельского поселения, находится в реанимации с травмой головы. СК возбудил уголовные дела по статьям «Убийство» и «Разбой».

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