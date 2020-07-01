Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину из-за действий чиновников

15:28 | 20.07.2020

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников. Политик выступил в эфире телеканала «Украина 24».



Политик отметил, что готовится «большой реванш» сил, которые партия «Слуга народа» «подвинула из центральной власти в прошлом году». Саакашвили добавил, что местные чиновники создают в своих регионах «частные армии». Их они финансируют из госбюджета, передает MK.ru.



Как напоминает РБК, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ страны. Этот орган входит в Национальный совет при президенте и занимается реформами и взаимодействием между органами госвласти.

© «Вечерние ведомости»