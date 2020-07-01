В Китае возмутились поставкам зенитно-ракетных систем С-400 в Индию

14:25 | 20.07.2020

Китайское издание Sina выразило огромное беспокойство в связи с поставкой в Индию зенитно-ракетных систем С-400. По мнению издания, российские ЗРК могут изменить баланс сил в регионе, что может привести к серьезным последствиям. Разворачивание зенитно-ракетных комплексов на индийско-китайской границе может привести к пограничным конфликтам, в которые рискует быть вовлеченной Россия, полагают эксперты издания.

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