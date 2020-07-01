Россия и мир
14:25 | 20.07.2020
В Китае возмутились поставкам зенитно-ракетных систем С-400 в Индию
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:05 | 20.07.2020
Суд Верхней Пышмы оштрафовал схиигумена Сергия за разжигание ненависти
20:15 | 20.07.2020
В Новоуральске полиция задержала мужчину, обокравшего свердловчанку
19:15 | 20.07.2020
В Екатеринбурге задержали участников массовой драки между южанами
19:05 | 20.07.2020
БК «Урал» пропустит сезон из-за нехватки денег
19:03 | 20.07.2020
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
18:00 | 20.07.2020
На Среднем Урале проведено 13 145 исследований проб на коронавирус
17:42 | 20.07.2020
Евгений Куйвашев отчитается о работе свердловского правительства
17:41 | 20.07.2020
Министр образования РФ поддержал инициативу Пермского края по строительству общежитий для университетов
17:37 | 20.07.2020
В Прикамье усилили масочный режим в местах общественного пользования
17:30 | 20.07.2020
Пермскому застройщику помогут подключить новостройки к электроснабжению
17:21 | 20.07.2020
В Екатеринбурге могут отменить проведение фестиваля Eurasia Open
17:00 | 20.07.2020
Сергий не явился на заседание Верхнепышминского суда
16:28 | 20.07.2020
В Свердловской области ослабили «коронавирусные» ограничения
16:24 | 20.07.2020
В Пермском крае провели свыше 300 тысяч тестов на COVID-19
16:12 | 20.07.2020
К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг
15:50 | 20.07.2020
На Среднем Урале силовики провели беспрецедентную спецоперацию: изъято более 100 тысяч бутылок с фальсификатом
15:44 | 20.07.2020
С начала года более 50% поездок по Перми оплачено с помощью карты
15:39 | 20.07.2020
За неуплату алиментов жительницу Ивделя отправят в колонию
15:20 | 20.07.2020
Из-за пробки на Космонавтов в Екатеринбурге встали другие улицы
15:00 | 20.07.2020
В Пенсионном фонде Прикамья пройдет «прямая линия»
14:56 | 20.07.2020
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему начальнику городского ОБЭП, обвиняемому во взяточничестве
14:54 | 20.07.2020
«Свободной» от коронавируса остается одна территория Пермского края
14:51 | 20.07.2020
В Екатеринбурге троллейбус врезался в забор
14:49 | 20.07.2020
Благодаря нацпроекту Пермское трамвайное депо ускорило техобслуживание вагонов на 8%
14:47 | 20.07.2020
Жителей Перми приглашают присоединиться к уборке на «Утином болоте»
14:35 | 20.07.2020
Для тушения пожара в Денежкином камне из Красноярского края возвращаются свердловские спасатели
14:29 | 20.07.2020
Увеличилось количество рейсов Екатеринбург – Анапа
14:06 | 20.07.2020
Собчак опубликовала фильм о Среднеуральском монастыре
13:38 | 20.07.2020
Фестиваль STENOGRAFFIA в Екатеринбурге пройдет в новом формате
13:26 | 20.07.2020
Учёные Сколтеха рассказали, откуда коронавирус пришел в Россию
13:20 | 20.07.2020
Более 777 тысяч россиян заразились коронавирусом
13:16 | 20.07.2020
В Екатеринбурге COVID-19 обнаружили у 123 человек