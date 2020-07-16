В США впервые за всю историю ставка по ипотеке упала ниже 3%

12:35 | 17.07.2020

В США впервые за всю историю регистрации процентная ставка по ипотечному кредиту упала ниже 3%. Так, по данным крупнейшего в стране ипотечного агентства Freddie Mac, средняя ставка упала до 2,98%.



В начале 2020 года средняя ставка 30-летней ипотеки составляла 3,72%, а год назад — 3,81%. В качестве сравнения издание Wall Street Journal напоминает, что в начале 1980-х годов после жестких мер Федеральной резервной системы по борьбе с инфляцией ипотечная ставка превышала 18%.

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