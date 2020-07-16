Мадридский «Реал» в 34-й раз в истории стал чемпионом Испании

12:26 | 17.07.2020

Мадридский «Реал» под руководством 48-летнего французского специалиста Зинедина Зидана завоевал 11-й трофей, одержав досрочную победу в чемпионате Испании благодаря победе над «Вильярреалом» (2:1) в 37-м туре Ла Лиги. Об этом сообщает Show Sport.



Когда главным тренером «Реала» был Зидан, команда три раза выиграла Лигу чемпионов, по два раза — чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.



Отметим, что «Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занял второе место в турнирной таблице Примеры.

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