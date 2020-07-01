В России ученые выделили более 100 штаммов коронавируса

17:08 | 15.07.2020

В России выделено более 100 штаммов коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции, передает РИА Новости. «После появления первых больных в стране российские ученые выделили штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100. Отечественные образцы стали заметным вкладом в глобальный мониторинг изменчивости этого вируса», - заявила Голикова.



Также она отметила, что в стране разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса.

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