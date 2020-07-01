Россиян призвали привыкать к ношению медицинских масок

17:02 | 15.07.2020

Россиянам следует привыкать к ношению медицинских масок. Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, порекомендовала использовать средства защиты не только во время пандемии COVID-19.



Она напомнила, что индивидуальные средства защиты препятствуют распространению инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. В связи с этим их следует использовать не только во время пандемии COVID-19, но и при распространении других вирусов. Так, каждую осень начинает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом — тем, кто не хочет заразиться, нужно носить маски и в этот сезон, порекомендовала эпидемиолог, передает lenta.ru.

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