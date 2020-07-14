В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

14:59 | 15.07.2020

В США казнили первого за 17 лет заключённого, находящегося под федеральной юрисдикцией, сообщает AP. Ранее Верховный суд США постановил, что казни в федеральных тюрьмах могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции.



Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Казнь была совершена с помощью смертельной инъекции, передает РИА «Новости». Мужчина был признал виновным в убийстве торговца оружием и членов его семьи.



Отметим, что сегодня в федеральных тюрьмах США находятся около 60 человек, приговоренных к смерти за особо тяжкие преступления. Последний раз федерального заключенного казнили в стране в 2003 году.

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