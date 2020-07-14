С 15 июля в России запустят музыкальный сервис Spotify

14:54 | 15.07.2020

Музыкальный сервис Spotify начнет работать в России c 15 июля, приложение уже доступно в AppStore и Google Play. Одновременно Spotify запускается еще в 12 странах — Украине, Молдавии, Казахстане, Белоруссии, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии. Таким образом, география сервиса расширится до 92 стран, передает РБК.



В России будет предоставляться доступ к платной премиум-версии и бесплатной версии сервиса, которая будет содержать рекламу. Для российских пользователей будут предложены такие функции, как персональные музыкальные рекомендации, поиск новой музыки и специально созданные плейлисты, сообщает russian.rt.com.

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