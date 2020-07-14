 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Россия и мир


Главная

14:46 | 15.07.2020

Трамп заявил, что Евросоюз был создан для эксплуатации США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что Евросоюз был создан с целью эксплуатировать Соединенные Штаты в интересах европейских стран, передает Kp.ru. «Европейский Союз был создан с тем, чтобы получить выгоду от Соединенных Штатов, его сформировали, чтобы воспользоваться США, я это знаю», - отметил американский лидер. При этом Трамп не привел конкретных примеров, подтверждающих его позицию.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:08 | 15.07.2020
Возле реки в Североуральске нашли использованные иглы от шприцов

15:59 | 15.07.2020
Во время Царского крёстного хода на дорогах Екатеринбурга перекроют движение транспорта

15:26 | 15.07.2020
На Широкой Речке в Екатеринбурге появится «Тёплый Стан»

15:05 | 15.07.2020
В Екатеринбурге погиб разнорабочий

15:00 | 15.07.2020
За последние сутки коронавирус выявлен у жителей 16 территорий Пермского края

14:56 | 15.07.2020
В Перми из-за аномальной жары начали поливать тротуары

14:48 | 15.07.2020
В Екатеринбурге огласили приговор полицейским, обвиняемым в изнасиловании девушки в служебном авто

14:34 | 15.07.2020
Жителей уральского посёлка осудили за убийство четырёх человек

14:12 | 15.07.2020
Футболисты «Урала» встретят в Екатеринбурге «Арсенал»

14:09 | 15.07.2020
В Пермском крае откроется 21 центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»

13:57 | 15.07.2020
Уралуправтодор открыл движение на трассе М-5 «Урал» раньше срока

13:52 | 15.07.2020
В Перми с 15 июля откроются аттракционы в городских парках

13:44 | 15.07.2020
На Среднем Урале пропала 36-летняя женщина

13:25 | 15.07.2020
Суд Екатеринбурга решил выпустить из СИЗО гендиректора «Титановый Долины»

13:01 | 15.07.2020
Еще 153 екатеринбуржца заразились коронавирусом

12:58 | 15.07.2020
В Прикамье четверть заболевших коронавирусом за сутки старше 65 лет

12:55 | 15.07.2020
Свердловские врачи вылечили еще 291 пациента с коронавирусом

12:55 | 15.07.2020
Техническим директором – главным инженером ООО «Пермская сетевая компания» назначен Сергей Гужев

12:54 | 15.07.2020
В Прикамье за сутки подтверждено 75 случаев коронавируса

12:53 | 15.07.2020
От коронавируса скончались еще три свердловчанина

12:52 | 15.07.2020
В России выявили 6422 новых случая коронавируса

12:48 | 15.07.2020
На Среднем Урале подтвердили еще 263 случая коронавируса

12:25 | 15.07.2020
В ДТП в Екатеринбурге погиб мотоциклист

11:59 | 15.07.2020
Бюст героя СССР Григория Речкалова появится в уральской столице

11:41 | 15.07.2020
Вывозной рейс из Еревана доставит россиян в Екатеринбург

11:15 | 15.07.2020
В Екатеринбурге проезд по Шаумяна закрыли на 1,5 месяца

10:55 | 15.07.2020
В Екатеринбурге пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

10:30 | 15.07.2020
Житель Краснотурьинска до смерти избил своего деда

10:08 | 15.07.2020
Жара на Среднем Урале продлится до конца недели

09:47 | 15.07.2020
На Шарташе спасли утонувшего трехлетнего мальчика

09:29 | 15.07.2020
Хоккейные школы Екатеринбурга начнут работать осенью

09:29 | 15.07.2020
Проект Указа губернатора Прикамья о послаблениях для «летников» направлен для согласования в прокуратуру

09:24 | 15.07.2020
В Перми на участке улицы Крупской заменены трамвайные пути

09:19 | 15.07.2020
Почти 9 тысяч жителей Прикамья получили повышенную компенсацию за донацию

09:10 | 15.07.2020
На трассе Екатеринбург – Реж водитель сбил лося

14.07.2020

22:04 | 14.07.2020
В ДТП в Среднеуральске пострадали три человека

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 