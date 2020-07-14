Трамп заявил, что Евросоюз был создан для эксплуатации США

14:46 | 15.07.2020

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что Евросоюз был создан с целью эксплуатировать Соединенные Штаты в интересах европейских стран, передает Kp.ru. «Европейский Союз был создан с тем, чтобы получить выгоду от Соединенных Штатов, его сформировали, чтобы воспользоваться США, я это знаю», - отметил американский лидер. При этом Трамп не привел конкретных примеров, подтверждающих его позицию.

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