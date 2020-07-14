Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПЦР-анализы на коронавирус

14:28 | 15.07.2020

Жители Москвы, желающие пройти ПЦР-исследования на коронавирус, могут с четверга, 16 июля, сделать это бесплатно, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Точки для сдачи анализов будут открыты сразу в 207 поликлиниках Москвы, в том числе в 45 детских. Для того, чтобы сдать ПЦР-тест понадобится паспорт и полис ОМС, передает РБК. По ее словам, как и при ИФА-исследовании на ПЦР можно будет записаться исключительно в электронном виде.

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