Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено

14:14 | 15.07.2020

Шествие «Бессмертного полка», которое было отменено 9 мая и перенесено на 26 июля, снова отложат. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника, близкого к мэрии Москвы.



Как рассказал РБК руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Беcсмертный полк России» Артем Хуторской 16 июля пройдет заседание движения в полном составе, где будут рассмотрены все аспекты проблемы проведения акции. После изучения доклада центральным штабом во вторник будет принято решение о дате шествия, добавил он.

© «Вечерние ведомости»