В Минске силовики задержали более 200 участников акции протеста

13:57 | 15.07.2020

В Беларуссии были задержаны сотрудниками правоохранительных органов около 200 участников акции протеста, состоявшейся в Минске во вторник. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Вясна».



Люди стали собираться в разных районах белорусской столицы, желая выразить солидарность с Виктором Бабарико и Валерием Цепкало, получившими отказ в регистрации кандидатами в президенты, передает gazeta.ru.



Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал во вторник пять кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Лукашенко.

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