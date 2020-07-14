В отношении ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело

13:42 | 15.07.2020

Следственное управление ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергея Емельченкова, передает РБК со ссылкой на представителя компании.



Как пояснили в пресс-службе «Почты России», дело возбуждено следственным управлением по Южному административному округу (ЮАО) столичного главка Следственного комитета России (СКР). При этом компания уже взаимодействует с правоохранительными органами в рамках расследования всех обстоятельств случившегося.

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