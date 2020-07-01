Граждан РФ предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса

17:38 | 14.07.2020

Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой. Об этой опасности предупредила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости. Сообщается, что выводы были сделаны по итогам исследования департамента здравоохранения Москвы о степени распространения инфекции среди близких контактов заболевших людей.



По словам Раковой, возможно, COVID-19 чаще передается людьми, болеющими коронавирусом в бессимптомной форме, так как близкие такого заболевшего «ведут себя менее осторожно и не столь неукоснительно соблюдают меры безопасности».

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