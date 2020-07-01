В Кремле прокомментировали акции протеста в Хабаровске

16:57 | 14.07.2020

Администрация президента пока не торопится делать выводы о ситуации в Хабаровске, где с выходных продолжаются массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь Путина Песков.



По его мнению, говорить о том, что Путин сделал какие-либо выводы из происходящего в Хабаровске, пока рано. Представитель Кремля отметил, что ситуация в регионе «весьма нестандартная».



«Слава богу, это произошло без каких-то провокаций и эксцессов, это очень важно, как вы знаете, обязанность правоохранительных органов — не допускать каких-либо провокаций», — добавил представитель Кремля.

© «Вечерние ведомости»