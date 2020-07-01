Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа

17:25 | 13.07.2020

Директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса нового типа может поступить в гражданский оборот в середине августа, передает РИА «Новости».



Он уточнил, что вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля, после этого институт подаст документы на регистрацию разработки.



По его словам, частные компании начнут производить вакцину в начале-середине сентября. При этом купить ее в аптеках в ближайшее время, скорее всего, не удастся, полагает он.

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