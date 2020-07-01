Сотрудники ФСБ задержали пять членов ИГ в Ростовской области

17:09 | 13.07.2020

ФСБ заявила, что обезвредила в Ростовской области группу сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), планировавших теракты в школах и больницах. В ячейке было шесть жителей Ростовской области, среди них были граждане одной из среднеазиатских стран и России.



Как заявили в Центре общественных связей ФСБ России, спецоперация проходила в Азовском районе. При задержании главарь группы открыл огонь по спецназу, а затем привёл в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего погиб.

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