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17:02 | 13.07.2020

Иммунолог назвал категории людей с наименьшим риском заболеть коронавирусом

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.

По его словам, к таковым относятся люди, обладающие сильным врожденным иммунитетом. Они не заразятся коронавирусом, так как защитная реакция их организма остановит инфекцию еще на уровне дыхательных путей. Симптомов в этом случае не будет, однако и иммунитета к коронавирусу, скорее всего, не возникнет», уточнил врач.

Другая категория - это те, кто переболел сезонными коронавирусами. В организме таких людей сохраняются сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти. Они активируют «специфический иммунный ответ».

Кроме того, в относительной безопасности те, кто обладает в целом сильным организмом, не склонен к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям.

© «Вечерние ведомости»

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