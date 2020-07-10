Госсовет Турции вернул собору Святой Софии статус мечети

18:39 | 10.07.2020

Фото: Arild Vågen

Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей. Теперь собору вернулся статус мечети. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.



"Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей", - передает телеканал.



Напомним, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения Госсовета о возможности изменения статуса собора и планирует поступить в зависимости от него.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»