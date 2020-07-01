ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса

17:32 | 10.07.2020

Фото: nn.ru

Если россияне не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах, в Россию могут вернуться прежде отмененные ограничительные меры по коронавирусу. Об этом сообщила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения.



По словам Вуйнович, только строгое соблюдение мер предосторожности поможет России избежать второй волны пандемии коронавируса.



"Не надо ждать, пока вирус распространится еще больше", - цитирует Вуйнович РИА Новости.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»