Губернатор Хабаровского края арестован

16:41 | 10.07.2020

Фото: РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Об этом сообщили РИА Новости.



Несмотря на то, что защита настаивала на более мягкой мере пресечения, суд принял решение заключить политика под стражу.



"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - такое решение огласил судья Артур Карпов.



Напомним, что Фургал был задержан в четверг по подозрению в причастии к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»