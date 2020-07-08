Россия и мир
11:32 | 9.07.2020
52 человека эвакуировали в подмосковном городе Руза из-за прорыва дамбы
8 июля в пресс-службе МЧС России по Московской области сообщили, что из-за разрушения технической насыпи вода из реки Гордянка хлынула в жилой сектор. Инцидент произошел во время прокладки обводного канала, отмечает РБК.
© «Вечерние ведомости»
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