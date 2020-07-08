52 человека эвакуировали в подмосковном городе Руза из-за прорыва дамбы

11:32 | 9.07.2020

Власти подмосковного города Руза объявили режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва дамбы и затопления частного сектора. В результате происшествия было эвакуировано 52 человека. Также подтопило 29 приусадебных участков с 29 домами. Два частных дома и одну хозяйственную постройку смыло потоком воды.



8 июля в пресс-службе МЧС России по Московской области сообщили, что из-за разрушения технической насыпи вода из реки Гордянка хлынула в жилой сектор. Инцидент произошел во время прокладки обводного канала, отмечает РБК.





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