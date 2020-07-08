В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной

11:20 | 9.07.2020

Российские ученые активно работают над 17 перспективными вакцинами от COVID-19, однако в Минздраве пообещали, что россияне будут решать сами, стоит ли им прививаться от коронавируса, передает gazeta.ru.



«Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий. Потому то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации», - сказал Мурашко в программе «Вести» на канале «Россия 1».



Кроме того, Мурашко высоко оценил работу российской системы здравоохранения во время эпидемии. По его словам, сейчас практически везде отмечается устойчивое снижение заболеваемости COVID-19.

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