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11:14 | 9.07.2020

Минпросвещения не будет проводить в школах 1 сентября линейки в традиционном формате

Минпросвещения не будет проводить в школах 1 сентября линейки в традиционном формате из-за коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования», передает РБК. В каком именно формате пройдут линейки, министр не уточнил.

«Но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы и начнется образовательный процесс, но с определенными требованиями для того, чтобы не допустить каких-то вспышек заболевания или распространения инфекции», — сказал он.

17 июня глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анна Попова заявила, что российские школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября, напоминает iz.ru.

© «Вечерние ведомости»

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