«Норникель» оспорит размер ущерба от разлива топлива

15:13 | 8.07.2020

ПАО «ГМК «Норильский никель» оспорит размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива, рассчитанный Росприроднадзором, говорится в сообщении компании.



Компания считает, что принципы, на основании которых ведомство оценивало размер ущерба, привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке. При этом компания «Норникель» заявила, что обязуется компенсировать в полном объеме причиненный окружающей среде вред, передает ТК «Дождь».



Как отмечает Вести.ру, специалисты Росприроднадзора оценили ущерб водным объектам на сумму свыше 147 миллиардов рублей, почвам – на сумму в более чем 738 миллионов рублей.

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