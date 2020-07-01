В Уголовный кодекс РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны

13:05 | 8.07.2020

В Уголовный кодекс вводится статья о лишении свободы на срок до 10 лет за нарушение территориальной целостности России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию Крашенинников.



По его словам, предлагается уточнить терминологию данного закона, который в настоящее время относит нарушение целостности страны к экстремистской деятельности. «Предлагается дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1, указав, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории», — отметил он. Крашенинников пояснил, что, таким образом, терминология этого закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности, передает РБК.

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