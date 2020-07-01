МВД России предложило изменить водительские права и ПТС

12:39 | 8.07.2020

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства. Предлагается поменять внешний вид прав, добавив надписи на английском и французском языках DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE, передает iz.ru.



Также, в проекте ведомства упоминаются изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на авто устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Кроме того, в свидетельство о регистрации авто должны быть внесены сведения о мощности двигателя и сроке государственной регистрации. Сейчас проект приказа МВД проходит процедуру оценки, сообщает gazeta.ru.

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