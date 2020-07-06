Эксперты назвали самые высокооплачиваемые работы на удаленке

10:48 | 7.07.2020

Эксперты сервиса подбора персонала «Работа.ру» назвали самые высокооплачиваемые работы на удаленке, в лидерах оказалась профессия бухгалтера с доходом до 250 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости. Как пояснили в «Работа.ру», в этом случае речь идет о должности главного бухгалтера в небольшой компании, работающей с b2b-сегментом.



На высокую зарплату на удалёнке также может претендовать переводчик с английского языка (150—200 тыс. рублей) и менеджер по развитию бизнеса с опытом работы от трёх лет и развитыми навыками ведения переговоров и подготовки коммерческих предложений (от 100 тыс. рублей), передает russian.rt.com.



Специалист по контекстной рекламе может зарабатывать до 120 тысяч рублей в условиях удаленной работы. В IT-сфере также часто предлагают дистанционную работу с зарплатой выше 100 тысяч рублей.

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