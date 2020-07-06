Врачи сообщили о состоянии добровольцев после вакцинации от коронавируса

10:31 | 7.07.2020

Состояние второй группы участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, стабильное. Об этом, как сообщает телеканал «Звезда», рассказала заведующая терапевтическим отделением, врач-соисследователь Светлана Волчихина.



«По прошествии двух недель с момента вакцинации состояние здоровья участников испытаний вакцины от коронавируса... стабильно хорошее, осложнений или побочных реакций нет», — говорится в заявлении.



Все добровольцы находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов — им регулярно измеряют давление, пульс, температуру, проводят аускультацию и лабораторные исследования «для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа», а также осматривают место введения препарата.



При хорошем самочувствии добровольцев выпишут 15 и 20 июля.

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