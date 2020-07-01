Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» отменён из-за коронавируса

16:34 | 6.07.2020

Композитор Игорь Крутой отменил проведение конкурса «Новая волна», который в 2020 году должен был пройти в Казани.



«Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2020», проведение которого планировалось с 21 по 28 августа в Казани, отменён по причине нестабильной эпидемиологической ситуации на территории России и в мире», - сообщает пресс-служба конкурса.



По словам Крутого, организаторы до последнего откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, однако пандемия внесла свои коррективы. Композитор заявил, что из-за закрытия мировых границ оргкомитет фестиваля не смог пригласить иностранных звезд и конкурсантов из других стран, чье участие придавало «Новой волне» на протяжении 18 лет статус международного конкурса.

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