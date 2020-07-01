Власти Южной Кореи сообщили об особо заразном штамме коронавируса

16:29 | 6.07.2020

Власти Южной Кореи рассказали, что в стране быстро распространяется особо заразный штамм коронавируса GH. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».



Отмечается, что штамм GH распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды нового коронавируса. Как поясняют эксперты, он хорошо прикрепляется к человеческим клеткам, что предполагает повышенную инфекционность. Этот штамм возник в Европе, Северной и Южной Америке и регионах Африки. Таким образом, в Южную Корею его завезли, передает РИА Новости.



Отмечается, что в Южной Корее после майского послабления сейчас вновь пришлось вводить карантинные ограничения.

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